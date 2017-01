Melania Trump coiffée à la Jackie K. par un styliste israélien

Coupe kasher : un styliste Israélien s’occupe de la coupe à la « Jackie Kennedy » de Melania

Le coiffeur de lnogue date Mordechai Alvow déclare que le style classique de l’ex-Première Dame a inspiré le demi-chignon légèrement relevé

Le look chic de la Première Dame Melania Trump pour la cérémonie d’investiture de son mari, vendredi, qui s’est attiré les éloges des victimes de la Mode, a en partie été créé par le coiffeur israélien qui coiffe de longue date l’ancien mannequin slovène.

Laissant de côté sa préférence habituelle de laisser tomber sa longue chevelure, Melania Trump a assorti son ensemble bleu pastel Ralph Lauren avec un élégant demi-chignon légèrement relevé.

Vendredi matin, la veste de style bolero en cachemire de Melania Trump et sa robe avec un faux-col cheminée a déclenché les comparaisons avec la première dame qui l’a précédée dans les années 1960, Jackie Kennedy, la femme du Président Démocrate assassin » John F. Kennedy, dont elle parle avec admiration.

Mordechaï Alvow, qui a stylisé la coiffure de Melania Trump depuis plus d’une décennie, a déclaré à US Weekly qui a laissé la tenue classique de sa cliente influencer sa coiffure.

« La tenue avait une couture magnifique, dont son col super haut qui convient parfaitement avec son cou long et une touche bien sentie, moderne avec des formes d’origami », affirme Alvow. « Il était important de s’assurer que sa coiffure ne pêchait pas avec les lignes nettes et la couleur monochrome, et nous avons décidé de relever sa coupe, qui permettait aussi à sa charpente osseuse étrange d’occuper la scène centrale ».

Lorsque Yahoo Beauty lui demande s’il souhaite déménager à Wasgton DC pour devenir le styliste permanent de la Première Dame à la Maison Blanche, Alvow déclare que les plans définitifs à ce sujet ne sont pas complètement bouclés.

« Nous vivons un jour après l’autre et à chacun suffit sa peine », sourit Alvow. « Donc, nous traverserons ce pont ensemble comme il se présente ».

Le look de Madame Trump lui a valu d’excellentes critiques positives de la part du monde de la Mode.

« Je pense qu’elle est apparue sensationnelle », déclare l’expert de la mode New Yorkaise Hal Rubenstein, à propos du style de la Première Dame. » Elle n’est pas une énorme preneuse de risques, mais elle porte tout cela avec un style urbain de l’Upper East Side intelligent et sophistiqué ».

©JForum avec agences, L’AP a contribué à cet article.

En savoir plus sur http://jforum.fr/melania-trump-coiffee-a-la-jackie-k-par-un-styliste-israelien.html#SDM7sZWzFF5ZdUKI.99