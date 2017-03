Meilleurs aéroports du monde : Israël classé en 8ème place selon eDreams

Comme chaque année, l’agence de voyages en ligne eDreams publie le classement des meilleurs aéroports du monde selon ses clients qui ont évalué trois critères : les salles d’embarquement, la restauration, et le shopping.

Le classement comporte un Top 10 général des grands vainqueurs, établi selon la moyenne générale. Cette année Ben Gourion Airport est à la 8ème place.

L’aéroport international David-Ben-Gourion, anciennement connu sous le nom d’Aéroport de Lod car situé à proximité de la ville de Lod, à 15 km au sud-est de Tel Aviv, est le plus grand aéroport international d’Israël. Il est surnommé Natbag (נתב »ג) par les Israéliens, en raison de ses initiales en hébreu.

Le Terminal 3 a été inauguré le 2 novembre 2004 pour remplacer le Terminal 1. Sa capacité pourrait passer à 16 millions après l’ajout prévu de deux halls supplémentaires.

L’aéroport Ben-Gourion est réputé pour être un des aéroports les plus sécurisés du monde, et cela, en raison d’un service de sécurité particulièrement élevé (machines à rayons-X, personnel de vigilance formé, etc.).

L’aéroport Ben-Gourion est le hub des compagnies aériennes israéliennes El Al, Arkia, Sun d’Or ainsi que Israir.

L’aéroport est dirigé par la Israel Airports Authority (en), une organisation gouvernementale qui dirige les aéroports ainsi que les frontières de l’État d’Israël.

Source www.israelvalley.com