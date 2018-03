Médias: les griefs de Binyamin Netanyahou confirmés dans un sondage

Le Premier ministre Binyamin Netanyahou se plaint régulièrement de la manière dont il est traité par les médias. Il leur reproche notamment de minimiser tout ce qu’il fait pour le pays et au contraire de monter en épingle tout ce qui pourrait lui nuire, y compris au moyen de “fake news”. Les grands médias ainsi que l’opposition l’attaquent en retour en affirmant qu’il s’agit d’une sorte de “paranoïa” et qu’il fait cela pour faire diversion sur les affaires qui le concernent.

Mais qu’en pense la population? Une fois de plus, Binyamin Netanyahou a raison. C’est ce que révèle un sondage réalisé par l’Institut Maagar Mo’hot en prévision du congrès DIGIT qui se tiendra au Centre Interdisciplinaire de Herzliya.

Selon ce sondage, 50% des personnes interrogées considèrent que le Premier ministre et sa famille ne jouissent pas de la même attitude de la part des médias que les chefs de gouvernement précédents. Il sont 34% à penser que l’attitude des médias à son égard est identique à celle des autres Premiers ministres…et 16% à trouver que les médias lui sont favorables!

Sur le fond, 58% des sondés accusent les médias d’être hostiles à Binyamin Netanyahou et ils sont 52% à penser que cette attitude a une influence sur les enquêtes qui le concernent.

Ce qui est rassurant, c’est qu’une majorité de la population affirme aujourd’hui puiser ses sources d’informations par Internet (52%) et par les réseaux sociaux (21%) et seulement 19% par la télévision et 15% par la radio.

Photo Amos Ben Gershon / GPO