Médias: la chaîne I24news pourra diffuser sur la télévision israélienne

Après plusieurs années de pourparlers, la chaîne trilingue I24news, propriété de Patrick Drahi pourra diffuser sur la télévision israélienne. Depuis sa création, cette chaîne qui diffuse en français, anglais et arabe n’était accessible que sur Internet.

La Knesset a adopté lundi en 2e et 3e lectures l’amendement à la loi ‘Nahman Shaï » sur les chaînes cablées qui interdisait notamment à des chaînes de télévision internationales dont le siège est en Israël de diffuser sur les réseaux câblés en Israël. Il s’agissait donc de réparer une anomalie qui persistait jusqu’à présent, et qui permettait à des chaînes internationales dont le siège est à l’étranger d’être diffusées sur les réseaux câblés en Israël alors que cette chaîne internationale dont le siège est en Israël n’y avait pas droit.

C’est le député Nahman Shaï (Camp Sioniste) qui avait lui-même proposé cet amendement qui permettra bientôt à la société de câbles HOT, appartenant également à Patrick Drahi, ou à d’autres chaînes, de diffuser I24news sur les écrans israéliens.

Au début du mois de mai, la commission parlementaire de l’Economie avait adopté cet amendement en 2e et 3e lectures, et lundi, c’est l’assemblée pléniaire qui l’a voté par 22 députés présents à l’unanimité et sans abstentions.

D’ici quelques mois la Haute-autorité des câbles et satellites fixera le cadre juridique de ces diffusions et donnera l’autorisation de diffuser I24news sur HOT ou d’autres plateformes qui le souhaiteront et qui répondront auix critères. Il s’agit d’un nouveau succès pour les dirigeants de la chaîne qui ont récemment réussi à obtenir l’autorisation de diffuser aux Etats-Unis.

Après le vote, le député Nahman Shaï a déclaré: « Aujourd’hui, nous avons réparé l’anomalie qui empêchait jusqu’à présent à I24news de diffuser sur les réseaux câblés israéliens, alors que cette chaîne traite majoritairement de ce qui se passe en Israël! Cette chaîne a démontré qu’elle est conforme à toutes les exigences professionnelles et qu’elle répond aux attentes d’un large public en-dehors d’Israël mais aussi dans le pays ».

Franck Melloul, le directeur-général d’I24news a quant à lui déclaré: « Cette autorisation qui nous a été accordée peu de temps après notre entrée aux Etats-Unis constitue un tournant prodigieux pour la chaîne. Comme dans beaucoup d’autres pays, Israël pourra désormais posséder une chaîne internationale qui diffusera en trois langues. Nous sommes fiers de pouvoir désormais donner un point de vue original et inédit à la population israélienne sur tout ce qui se passe au Proche-Orient ».

