Médecine: une innovation israélienne qui peut sauver des millions de personnes

Un spécialiste israélien de chirurgie cardiovasculaire, Dr. Yaïr Peled a mis au point une méthode novatrice pour soigner les insuffisances cardiaques de type diastolique. Son invention a été testée avec succès dernièrement à l’hôpital Rambam de Haïfa où une équipe chirurgicale a implanté un petit ressort dans un ventricule du coeur d’un patient canadien qui souffrait de cette maladie et qui était condamné à terme.

Dans cette pathologie, les ventricules n’arrivent plus à s’élargir après s’être contractés. Il ne sont donc plus capables de jouer leur rôle de pompes et de rediffuser dans le corps le sang oxygéné en provenance des poumons. D’après l’OMS, environ dix millions de personnes, la plupart âgées, souffrent de cette insuffisance à travers le monde, dont environ cent-mille en Israël.

D’après le Dr. Gil Bolotine, directeur de l’unité de chirurgie cardiovasculaire à l’hôpital Rambam, et qui a opéré le patient, un individu souffrant de cette insuffisance risque de mourir dans les cinq ans à venir. Robert McLacan, le canadien opéré en Israël a été diagnostiqué il y a trois ans. « J’étais très inquiet pour ma vie », confie-t-il sur son lit d’hôpital après l’opération qui a réussi. Agé de 72 ans, il était considéré comme perdu pour la médecine canadienne lorsqu’il a entendu parler de la méthode mise au point par les chirurgiens de l’hôpital Rambam.

Sur le plan technique, on implante au moyen d’un appareil un petit resssort dans le coeur qui prend la forme du ventricule. Lorsque le coeur se contracte, le ressort suit son mouvement et provoque ensuite de manière naturelle le mouvement inverse, permettant ainsi à la pompe cardiaque de fonctionner correctement.

Le Dr. Bolotine confirme que cette méthode n’existe encore nulle part ailleurs dans le monde.

Très heureux, Robert McLacan exprime son émotion d’avoir été le premier à bénéficier de cette invention qui prolongera sa vie de quelques bonnes années.

Ainsi, grâce à un médecin israélien, Dr. Yaïr Peled, des millions de personnes souffrant de cette maladie pourront un jour avoir la vie sauve et continuer à vivre normalement.

