Médailles d’or et d’argent aux Olympiades de mathématiques pour filles pour l’équipe israélienne

Les représentantes de l’équipe israélienne entrainées à l’Ecole de mathématiques et à l’Unité pour la jeunesse de l’Université de Tel-Aviv sont revenues en Israël avec une médaille d’or, une médaille d’argent et une mention honorable, lors des Olympiades européennes de mathématiques pour filles (Egmo 2018) qui se sont déroulée en Italie, à Florence du 9 au 15 avril. ” C’est un immense honneur et un merveilleux cadeau pour le 70e anniversaire de l’Etat d’Israël”, a déclaré le Ministre de l’Education Naftali Bennett.

Réalisation impressionnante pour l’Etat d’Israël aux Olympiades de Mathématiques de Florence: Maya Naveh (Haïfa) a remporté une médaille d’or, Libi Liubovich (Haïfa) une d’argent et Yael Gliksman (Eilat) une mention honorable. Les Olympiades européennes de mathématiques pour les filles (Egmo 2018) sont organisées depuis 2012 et l’État d’Israël y participe pour la troisième année. Cette année, elles regroupaient 195 élèves de 52 pays du monde entier.

Le Ministère de l’Education et le Centre pour les scientifiques du futur de la Fondation Maimonides ont joints leurs forces cette année pour soutenir la participation des étudiants aux diverses olympiades scientifiques. L’équipe des participantes aux Olympiades de mathématiques a été formée dans le cadre de l’Ecole des Sciences mathématiques de l’Université de Tel-Aviv et de l’Unité pour la jeunesse de l’université, sous la direction de Lev Radzivilovsky accompagné de Dan Carmon et Miriam (Masha) Farber.

“C’est un merveilleux cadeau pour la 70ème année de l’Etat d’Israël et un immense honneur”, a déclaré le ministre de l’Education Naftali Bennett. ” La victoire est la preuve du succès personnel des jeunes en Israël et de l’ensemble du système, et cela grâce à l’effort, la persévérance et la détermination. C’est le visage de la future génération, la fierté israélienne “.

“Je félicite les participantes pour leurs réalisations impressionnantes”, a dit le Prof. Joseph Klafter, président Université de Tel-Aviv. “L’UTA travaille dur par le biais de programmes divers et variés pour promouvoir l’excellence en sciences des filles et des garçons, et je l’espère, nous verrons de plus en plus de filles qui obtiennent des résultats internationaux de ce niveau”.

Source: Les Amis français de l’Université de Tel Aviv