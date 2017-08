La Mecque, objectif futur de l’Iran?

Depuis quelques temps, des bruits et informations font état de tentatives de rapprochement entre l’Arabie saoudite et l’Iran, ou du moins d’une baisse de ton dans les déclarations hostiles réciproques. L’idée avancée est que l’Arabie saoudite aurait baissé les bras dans son combat contre l’hégémonie chiite notamment au Yémen et se serait résignée à la victoire iranienne. Ce genre de nouvelles n’est pas nouveau et apparaît à intervalles réguliers dans les médias où on lit ou entend que les deux pays seraient prêts à mettre de l’eau dans leur vin et entretenir des liens moins conflictuels pour peu que chacun fasse un effort.

C’est mal connaître l’origine de l’hostilité qui oppose les deux pays, l’un étant le fer de lance du Sunnisme et l’autre du Chiisme, les deux frères ennemis de l’Islam presque depuis sa naissance. Dans la tradition chiite, la « fin des temps » doit se concrétiser par le retour du Mahdi. Il s’agit d’un prophète-messie du nom Mohamed Ibn al-Hassan, ayant existé il y a plus de 1.000 ans et qui a « disparu » pour revenir un jour et règner sur toute la terre avec ses partisans chiites. Mais pour cela, il faut que les Chiites fassent notamment la conquête de la Mecque et de toute la région du Hedjaz qui l’entoure pour les enlever à « l’occupation » sunnite.

Hassan Rahimpour Azghadi, membre du Conseil suprême de la Révolution culturelle islamique l’a rappelé dimanche sur une chaîne de télévision iranienne: « Pour que le Mahdi revienne, il faudra du sang et de la sueur ainsi que le sacrifice de nombreux shahids. C’est uniquement comme cela que la justice règnera sur terre. Pour cela, il faudra commencer par conquérir la Mecque et le Hedjaz, puis l’Irak ». Joli programme…

Est-il utile de préciser que l’idéologue Hassan Rahimpour Azghadi est également un ennemi déclaré de l’Etat d’Israël. Il estime que « l’Etat sioniste d’Israël doit disparaître » et que « le sionisme de sera pas vaincu par des mots ».

Une telle personnalité haut placée dans l’organigamme de la Révolution islamique iranienne n’aurait jamais pu émettre de tels propos s’ils étaient en contradiction avec la ligne et les intentions des mollahs iraniens. L’ayatollah Khomeini à l’époque n’avait pas caché que l’Iran souhaitait un jour s’emparer de la Mecque pour symboliser la victoire de l’Islam chiite sur l’Islam sunnite.

