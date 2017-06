Mea Shearim: un soldat sauvé de la foule par…un h’assid antisioniste!!

C’est une histoire singulière mais qui aurait pu très mal tourner qui est arrivée vendredi à un jeune soldat orthodoxe. En l’occurrence, il s’est agi de Shlomo Lippman, fils de l’ancien député rav Dov Lippman (Yesh Atid). Le jeune soldat était entré dans une librairie du quartier orthodoxe de Mea Shearim pour y acheter un livre.

Au fur et à mesure une foule s’était rassemblée à l’entrée du magasin, hommes. femmes et enfants, insultant copieusement le soldat et le menaçant. Soudain, un groupe fit irruption dans la magasin pour s’en prendre physiquement au jeune soldat. C’est alors que l’un de employés, un hassid de Toldot Aharon, courant très antisoniste, prit le soldat par le bras et l’aida à s’enfuir par une porte située à l’arrière de la boutique.

Les voyous continuèrent pourtant à le poursuivre mais ce même hassid, aidé ensuite d’autres juifs orthodoxes, aida le jeune homme à l’éloigner de ce secteur. Il fut ensuite pris en charge et protégé par des bénévoles en d’Ihoud Hatzalah et du Magen David Adom qui le menèrent jusqu’à une ambulance qui le fit sortir de ce quartier.

Le jeune soldat en a été quitte pour une bonne frayeur, et a souligné la haine qui sortait particulièrement des yeux des femmes.

Dimanche matin, la police a effectué une descente à Mea Shearim et a déjà réussi à arrêter l’un des membres du groupe de voyous qui s’en est pris au soldat. L’ancien député a tenu à remercier le hassid qui a aidé son fils à échapper à ses poursuivants.

Vidéo:

http://media-ios.a7.org/a7radio/misc/video/17/jun/654.mp4

Photo Abir Sultan / Flash 90