Me Gilles-William Goldnadel, élu personnalité sioniste francophone 2017 !

Me. Gilles-William Goldnadel est partout cette année. Dans les prétoires certes, mais également dans Le Figaro, sur Dreuz, dans les Grandes Gueules de RMC et chez Ardisson dans Les Terriens du dimanche. Ses plaidoiries sur les sujets de sociétés sont aussi épicées que sérieuses… Et c’est sans conteste qu’il a été élu, par les lecteurs de JSSNews, comme la personnalité sioniste francophone de l’année 2017.

Il suit le sénateur Alain Houpert (LR) en 2016, et les députés Meyer Habib (UDI) 2015 et Christian Estrosi (LR) en 2014, mais aussi le Hacktiviste Ulcal en 2013.

La victoire de Gilles-William Goldnadel est incontestable (1883 suffrages), même s’il ne devance le journaliste Franz-Olivier Giesbert que de 180 voix. La troisième du classement est-elle beaucoup plus loin, à 311 voix, mais aussi à l’opposé politique de Me Goldnadel, puisqu’il s’agit de Delphine Horvilleur.

Lors de la remise de son prix, Me. Goldnadel a remercié chaleureusement tous ceux qui se sont mobilisés pour ce prix.

Espérons qu’avec un pareil vainqueur, 2018 puisse permettre pour la première fois un doublé de sa victoire. De fait, il faudra faire très fort pour passer devant lui tant son talent et sa verve sont des exemples pour les sionistes francophones.

Par JSSNews