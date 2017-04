Mazal tov Israël ! Avraham Azoulay

On se doutait du résultat de cette arrivée en finale des élections présidentielles, pourtant, on reste tout simplement surpris ! Une fois de plus on a suivi sagement et crédulement les sondages mais cette fois-ci, ils ont tenu leur promesse. Qui aurait cru ? Eh bien oui, Le Pen élue au premier tour, le soir de Yom Hashoa. La finale se jouera le 7 mai, non pas au Parc des Princes mais plutôt sur les Champs Elysées avec un message très clair des Français.

Une chose est certaine, la France fait la une des journaux à travers le monde, et bien sûr en Israël aussi. On ne parle ni de sa gastronomie, ni de son vin ni de ses parfums mais on s’inquiète plutôt de son avenir, et de celui des Juifs. Il semble que les francophones d’Israël, arrivés il y a 5 jours ou 50 ans, se montrent encore assez concernés et reliés à la France.

Même si on est ici chez nous sans aucun doute, même si on n’a aucune envie de rouler en marche arrière, on ne peut s’empêcher de porter notre regard sur la France, quand là-bas, tout semble trembler.

Plus ça va et plus il est évident de constater que le drapeau d’Israël est celui qui flotte dans les cœurs et les esprits des Juifs du monde entier qui espèrent réellement vivre en homme libres et indépendants. Le pas pour ceux qui sont encore en dehors est difficile à faire, surtout que cet Etat encore tout jeune avance vite, passe de performance en performance et donc n’attend plus personne pour se développer.

A chaque anniversaire de l’Etat d’Israël, nous poussons tous ensemble d’un an, comme si nous ne faisions qu’un. L’émotion reste intacte, la joie et la fierté sont toujours au rendez-vous, car grandir, pour un pays, ce n’est pas vieillir mais au contraire devenir encore plus beau, encore plus fort.

Mais Israël n’aurait pas pu être ce qu’il est aujourd’hui sans tous ceux, tombés, assassinés au nom de notre existence sur notre terre. La douleur de la journée du Yom Hazikarone, donne tout son sens à l’anniversaire de notre démocratie. La perte engendrée par les guerres et les attentats nous montre à quel point, être un juif sur sa terre a le goût amer du sacrifice douloureux de nos héros tombés durant cette guerre sans fin. Ici plus que nulle part ailleurs au monde, nous devons dire merci chaque minute à notre Créateur de nous avoir donné des soldats si courageux, qui n’ont qu’une mission en tête : défendre leur terre et protéger leur peuple.

A toutes et à tous, même si notre pays d’origine est en plein bouleversement, notre avenir et celui de nos enfants est ici, dans ce pays en liesse qui fête 69 ans de souveraineté.

Avraham Azoulay