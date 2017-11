Mazal Tov…..La chanteuse Shirel s’est mariée à Tel Aviv !

Shirel, la fille de la chanteuse américaine Jeane Manson, s’est remariée ! Sur sa page Facebook, la jeune femme de 37 ans, qui est elle aussi chanteuse (elle a notamment joué Esmeralda dans la comédie musicale Notre Dame de Paris), a indiqué avoir épousé son compagnon Arnaud Sayegh à Tel Aviv……Détails……



Shirel, qui se fait discrète mais qui, aux dernières nouvelles, avait participé à l’émission The Voice en Israël, s’est mariée le 23 novembre 2017.

La jolie brune et son époux, qui travaille dans le milieu bancaire, se sont mariés à Tel-Aviv, où ils résident.

Sur la page Facebook de Jeane Manson, à qui l’on doit l’énorme tube Avant de nous dire adieu, on a pu voir de jolies photos d’elle au mariage de sa fille, dévoilant un peu les coulisses de ce grand jour.

Mère et fille ont parfois eu une relation compliquée avant de se réconcilier et, pour ce beau jour, la chanteuse se devait d’être là !

Shirel est maman de deux enfants : Liam, 9 ans, et Luna Jeane, 6 ans.

Félicitations aux heureux mariés !

Thomas Montet

Source Pure People / koide9enisrael