Mauvaise surprise pour Jibril Rajoub à son arrivée à l’aéroport JFK

Le terroriste du Fatah Jibril Rajoub a atterri aux Etats-Unis, et à peine avoir foulé le sol américain, il s’est vu remettre un acte d’accusation assorti d’un ordre de comparution devant un tribunal et d’une amende de 250 millions de dollars pour son implication dans les tortures et la mort d’un arabe palestinien de citoyenneté américaine dans une prison du Fatah en 1995.

Le fait que Jibril Rajoub soit aujourd’hui président du comité olympique « palestinien » et de la fédération « palestinienne » de football n’efface pas ses crimes et n’a pas dissuadé l’organisation israélienne Shourat Hadin de le poursuivre devant la justice américaine.

La famille de la victime avait déposé plainte il y a onze ans déjà, mais Jibril Rajoub ne s’était pas rendu aux Etats-Unis depuis. Les avocats ont sauté sur l’occasion dès qu’ils ont appris l’intention du terroriste de se rendre aux Etats-Unis.

Photo Aroutz 7

