La mauvaise foi anti-Trump de la chaîne Aroutz 2

Pour la chaîne de télévision Aroutz 2, le président Donald Trump ne peut être un personnage valable puisqu’il soutient Binyamin Netanyahou. Dès lors, tout ce qu’il fait est tourné de manière négative. Le site Internet de la chaîne titre mercredi après-midi: « Première victime de la politique de Donald Trump: une fillette de huit ans! »

De quoi s’agit-il? Conformément à son engagement, Donald Trump veut mettre les bouchées doubles dans la lutte contre le terrorisme musulman. Il a ordonné sa première mission. Un commando américain de Marines a effectué une opération terrestre au Yémen contre des terroristes d’Al-Qaïda. Quatorze terroristes auraient été éliminés mais des civils auraient également été tués lors de l’attaque, dont une fillette de huit ans, car les terroristes se cachent parmi les civils.

Le site de la chaîne israélienne cite le nom de la fillette et publie sa photo. La réaction naturelle de quiconque voit cette image n’est pas difficile à deviner. La mort de civils et à fortiori d’enfants est tragique. Or c’est la première fois depuis huit ans qu’Aroutz 2 diffuse le nom et la photo d’une victime collatérale des attaques américaines au Moyen-Orient. Les centaines de victimes civiles des attaques américaines sous Barack Obama n’avaient bizarrement ni noms ni visages, et n’étaient évidemment pas « les victimes de la politique de Barack Obama ».

La mauvaise foi de cette chaîne malhonnête est une fois de plus criante.

Photo Youtube