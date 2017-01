Mattis : ‘la sécurité d’Israël est importante pour les USA’

Le général à la retraite James Mattis, futur secrétaire d’Etat américain à la Défense nommé par Donald Trump, s’est rendu au Sénat pour recevoir la confirmation officielle de sa nomination avant son entrée en fonction. Répondant aux questions des sénateurs, il a notamment déclaré qu’Israël était un pays démocrate allié et que ‘sa sécurité était très importante pour les Etats-Unis’. Un sénateur lui demandant s’il existait d’autres démocraties au Proche-Orient, Mattis a répondu ‘non’ sans hésiter. Il a ajouté que ‘l’administration américaine devait impérativement améliorer ses relations avec Israël et avec ses alliés du monde arabe’. Il a ensuite précisé que la nouvelle administration devrait promouvoir la paix entre Israël et ses voisins’.