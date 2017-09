Match France-Israël : l’insolence économique de l’Etat juif

Israël croissance historique insolente comparé à la France.

Comment expliquer qu’Israël affiche une croissance de 3,8% comparé à la France avec ses 1,1% de croissance en 2016 ? Trois fois et demi plus !!!

La moyenne sur au moins 15 ans de la croissance du PIB Israélien est bien supérieure à la France. Certains diront oui mais avec un endettement du pays (La France ) de 100% difficile de réformer.

Si l’on se penche un instant sur la croissance historique israélienne on remarque qu’à la fin de 1993 la dette de l’état était aussi de 100%. Elle est aujourd’hui de 65% !!! C’était le niveau d’endettement de la France, en 2005…

Depuis 1983 le taux de chômage de la France n’est jamais tombé en dessous de 7%. Même entre les années 1998 et 2000 ou la croissance du PIB était de plus de 3%. La dette n’a cessé d’évoluer ces 20 dernières années.

Pourquoi la France est un aussi mauvais élève ?

Essayons de trouver quelques raisons expliquant pourquoi la France s’en sort bien moins bien qu’Israël. Parlons tout d’abord de la pression fiscale sur les entreprises.

Un impôt sur les sociétés à 33,1/3 en France. Comparé à 24% en Israël en 2017 et 23% en 2018 c’est déjà une différence de taille.

La Tva en France est à 20%, elle est en Israël de 17%. Les charges salariales en France. Même si elles sont quasiment équivalentes sur la part salariale, sont quasiment le double en France pour la part patronale.

Nous pourrions nous arrêter la, et conclure que nous avons compris pourquoi les Français consomment moins que les Israéliens. Ils paient tout plus cher de 3%. Les entreprises ont du mal à se développer car elles paient trop d’impôts sur les sociétés, et ne peuvent embaucher car les charges sont trop importantes.

Rajoutons à cela le temps de travail légal en Israël de 43 heures comparé aux 35 heures françaises et la boucle est bouclée. Ainsi que l’âge de la retraite qui est à 67 ans en Israël. Cherchez l’erreur !!

David Boukhabza