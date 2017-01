Matan Vinaï fait son entrée à l’INSS

L’ancien ministre travailliste Matan Vilnaï, qui achève son mandat d’ambassadeur d’Israël à Pékin, fait son entrée à l’Institut de recherche pour la Sécurité nationale (INSS). Cet institut indépendant est dirigé par le général (rés.) Amos Yadlin, ancien candidat du Camp Sioniste pour le poste de ministre de la Défense.

L’INSS est une pépinière d’experts en stratégie et en géopolitique. L’institut organise des congrès en Israël comme à l’étranger, publie des articles et rapports et propose des pistes aux décideurs politiques pour élaborer leur stratégie militaire ou de politique étrangère face aux défis qui menacent Israël à court, moyen et long terme. Sa composition lui donne cependant une orientation de centre-gauche.

Outre ses activités politiques passées, Matan Vilnaï a derrière lui une carrière militaire prestigieuse entre autres: commandant de l’unité d’élite des parachutistes, commandant en second de l’unité d’élite du chef d’Etat-major, commandant de la brigade des parachutistes, commandant du Département des Ressources humaines de Tsahal, commandant de la région militaire sud et chef d’Etat-major adjoint.

Photo Abir Sultan / Flash 90