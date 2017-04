Massacres en Syrie: appel moral du rav Israël Meïr Lau

Sorti miraculeusement de l’enfer de Buchenwald il y a un peu plus de soixante-dix ans, le grand rabbin de Tel-Aviv n’a pas voulu rester silencieux face à ce qui se passe en Syrie. Après les atroces images d’enfants syriens morts ou agonisants, le rav Israël Meïr Lau a qualifié cette situation de « Shoah » et a appelé la communauté internationale à intervenir d’urgence pour arrêter ce massacre. « Dans ma situation, mon devoir minimal est d’élever un cri de protestation et porter leur voix plus loin », a indiqué l’ancien grand rabbin d’Israël.

Le rav Israël Meïr Lau a également dénoncé ceux qui en Israël appellent à ne pas prendre position ou à ne pas intervenir car il s’agit d’une nation ennemie: « Il s’agit de sang humain! ‘Ne reste point insensible face au sang de ton prochain’ nous enjoint la Torah! Notre prochain, ce n’est pas seulement celui qui fait partie de notre peuple ou qui pense comme nous. Tout homme est créé à l’image de D.ieu ».

Le rav Lau conclut son appel en rappelant que les Juifs, qui ont plus que tous autres expérimenté les souffrances et les persécutions doivent aujourd’hui se tenir aux côtés du peuple syrien: « Même si nous n’intervenons pas directement, nous devons tout faire pour aider cette population ».

Photo Yossi Aloni / Flash 90