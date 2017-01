Martin Indyk: « Ouvrir une ambassade de Palestine à Jérusalem »

Martin Indyk, proche de Barack Obama et ancien ambassadeur des Etats-Unis en Israël sous Bill Clinton (1995-1997 et 2000-2001) se permet de donner des conseils au nouveau président Donald Trump: conditionner le transfert de l’ambassade des Etats-Unis à Jérusalem à l’installation d’une ambassade de Palestine dans la partie orientale de la capitale.

Reprenant à son compte la rhétorique de l’Autorité Palestinienne, Indyk, qui fut aussi responsable des pourparlers israélo-palestiniens entre 2013 et 2015 a averti le nouveau président américain que le transfert unilatéral de l’ambassade de Tel-Aviv à Jérusalem, « risquerait que provoquer une confrontation générale avec les Arabes palestiniens! Il précise que sa proposition pourrait servir de « cadeau de compensation à l’Autorité Palestinienne »!!

Indyk, qui est juif, fut l’un des ambassadeurs américains les plus hostiles au gouvernement Netanyahou et il a été parmi les conseillers de Barack Obama sur la politique à suivre face au gouvernement israélien.

« La reconnaissance de Jérusalem comme capitale d’Israël serait catastrophique » va jusqu’à dire l’ancien ambassadeur qui insiste sur son souhait de voir Jérusalem devenir capitale de deux Etats.

Restant dans la…droite ligne de la gauche, Martin Indyk demande en fait au vainqueur des élections d’adopter une politique souhaitée par les vaincus! En l’occurrence, il demande à ce que Donald Trump exerce un véritable chantage sur le gouvernement israélien, conditionnant le transfert de l’ambassade américaine à des concessions israéliennes majeures notamment sur le statut de la capitale israélienne.

L’ancien ambassadeur conclut son article en attribuant d’avance à Donald Trump la responsabilité d’une radicalisation et de violences au Proche-Orient en cas d’échec du processsus de « paix »: « Si Donald Trump transfert l’ambassade des Etats-Unis à Jérusalem sans conditionner cela par une ambassade de Palestine, la reprise du processus de paix et l’arrêt de la ‘colonisation’, il y aura une explosion dans la population palestinienne et cela constituera un motif pour les islamistes d’Iran et de Syrie. Les ambassades américaines dans les pays musulmans seront la cible de manifestations violentes et les affrontements reprendront entre Israël et les Palestiniens, y compris à Jérusalem ».

Photo Matti Stern / Ambassade des USA en Israël / Flash 90