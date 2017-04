Marseille: un attentat contre François Fillon déjoué in-extremis

Deux musulmans français ont été arrêtés par la police et le RAID lors d’une perquisition rue de Crimée dans le 3e arrondissement de Marseille. Les deux individus de 22 et 27 ans, originaires du Nord de la France, étaient qualifiés de « radicalisés » selon la terminologie floue employée en France. Des armes et des explosifs ont été retrouvés à leur domicile. Leur interrogatoire a permis de savoir qu’ils prévoyaient de commettre un attentat lors d’un meeting de François Fillon dans les jours qui viennent. Le ministre de l’Intérieur a estimé que la menace d’attentat était « précise et imminente ».

Photo Twitter