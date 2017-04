Marine Le Pen: « Je hais les négationnistes »

La candidate à la présidence de la République Marine Le Pen a déclaré qu’elle avait les négationnistes en « horreur ». Elle a fait cette déclaration après que Jean-François Jalkh, celui qui devait la remplacer à la tête du Front National jusqu’après l’élection ait renoncé à ce poste suite à des accusations – véridiques – de négationnisme.

Face à la polémique qui enflait, Marine Le Pen a préféré demander à Jean-François Jalkh de renoncer et de mettre à sa placd Steeve Briois, le maire de Henin-Beaumont. Interviewée sur une chaîne de télévision française, la candidate a affirmé qu’il n’y avait plus aujourd’hui de responsables du FN qui tenaient de telles idées. Elle a souligne qu’elle avait exclu son père Jean-Marie Le Pen du Front National en partie pour ses propos antisémites et négationnistes.

Jean-François Jalkh nie avoir tenu de tels propos mais des écrits et enregistrement attestent qu’il a remis en question la véracité de la Shoah et de ses proportions. Il avait notamment cité les oeuvres de Robert de Faurisson, l’un des plus grands négationnistes de l’heure actuelle.

