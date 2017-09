Une mariée déchirée entre le chagrin et la joie

Le mariage est toujours un moment émouvant pour toute la famille. Mais lorsque la fiancée doit marcher vers le dais nuptial en l’absence de son père, assassiné par des terroristes, il est difficile, voire impossible, de retenir ses larmes.

C’était le cas, mercredi soir, de la jeune Orith Mark, 19 ans, fille du Rav Michael Mark h’yd, directeur administratif de la Yeshivat Hesder d’Othniel. Le Rav Mark, 48 ans, marié et père de 10 enfants, a été victime d’un attentat un vendredi après-midi, en juillet 2016, alors qu’il circulait avec des membres de sa famille sur une route du sud du Har Hévron.

Lors des obsèques, Orith s’était écriée : « Tu as fait tant de bien au monde, tu as tant donné aux autres. Tu nous acceptais comme nous étions, papa, je t’aime et vous étiez, avec maman, les parents les plus merveilleux du monde! »

Lire la suite sur Chiourim.com