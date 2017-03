Maria Maalouf porte plainte contre Nasrallah

La journaliste libanaise Maria Maalouf, qui a appelé Israël à éliminer le chef du Hezbollah Hassan Nasrallah sur Twitter, a reçu de nombreuses menaces de mort et a même fait l’objet d’une plainte au tribunal pour ‘incitation au meurtre’. A la fin de la semaine, elle a décidé de réagir et elle a elle-même porté plainte, avec l’aide de deux avocats, contre Nasrallah pour meurtre, incitation au meurtre et implication dans des crimes de guerre, faisant allusion aux interventions militaires de l’organisation terroriste en Syrie, au Yémen et dans d’autres endroits.

Maalouf, qui fait partie de la communauté chrétienne maronite, présente des interviews et des enquêtes à la télévision libanaise. Elle est connue pour sa ferme opposition au Hezbollah, au régime du président syrien Bachar el Assad et à l’Iran. Depuis sa résidence cachée, elle a indiqué que mis à part les menaces, elle était soutenue par un grand nombre de sympathisants qui s’opposaient à la ligne Hezbollah-Assad-Iran au Liban.

Dans une interview accordée à la chaine télévisée saoudienne Al Arabiya, Maalouf a exposé les raisons de son hostilité au Hezbollah et à son chef. Elle a affirmé que ‘ses propos n’exprimaient pas son soutien à Israël, comme on lui en avait fait le reproche, mais attestaient de son patriotisme libanais’.