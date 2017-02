Marco Rubio soutient avec ferveur David Friedman

Le sénateur républicain de Floride Marco Rubio a prononcé un vibrant plaidoyer pro-israélien au Sénat US lors de la séance d’audition du prochain ambassadeur des Etats-Unis en Israël. Le sénateur a renouvelé son soutien appuyé au diplomate, regrettant et dénonçant le parcours du combattant que lui imposent des organisations juives de gauche, à leur tête J-Street afin de faire échouer sa nomination. Marco Rubio a souligné la nocivité de ce lobby qui se prétend pro-israélien, rappelant qu’il avait invité à l’un de ses congrès annuels le terroriste Saeb Arekat qui soutient la violence meurtrière contre les Israéliens.

Marco Rubio a également dénoncé la « doxa » en vogue au Département d’Etat ainsi que chez des « experts de politique étrangère », qui voudrait que les Etats-Unis soient un acteur neutre et équilibré dans leur approche du conflit israélo-palestinien: « Israël est notre plus fort et meilleur allié dans cette région. Sur le plan moral nous avons l’obligation de soutenir le peuple juif dans sa volonté d’avoir sa patrie, particulièrement après la Shoah et il ne faut pas oublier qu’il s’agit de la seule démocratie pro-américaine de la région. Rien que cela justifie déjà notre engagement envers Israël ».

Le jeune sénateur a aussi dénoncé ce mêmes conseillers, experts et hauts-fonctionnaires qui condamnent toujours Israël et n’exigent jamais rien de la part de la direction arabe palestinienne. Marco Rubio a ensuite dénoncé l’obsession de la solution des deux Etats: « Comme vous l’avez déjà dit, dans un monde idéal et utopique, il pourrait y avoir deux Etats vivant côte à côte en paix. Mais il y a certains éléments d’importance qui rendent impossible ce scénario ». Sur ce poinr, il a notamment cité le plus important: le refus persistant des Arabes palestiniens de reconnaître le droit au peuple juif d’avoir un Etat. « Sur quoi voulez-vous négocier avec ces gens? Sur les conditions de votre disparition?? », déclare-t-il.

Le sénateur a également cité l’endoctrinement à la haine et au meurtre des Juifs qui sévit dans la sphère arabe palestinienne et qui agit dès le plus jeune âge ainsi que les mensonges proférés comme ceux concernant la Mont du Temple. Enfin, il a dénoncé l’acharnement de la communauté internationale à vouloir imposer à Israël d’entrer en négociations mais pour arriver à la seule solution souhaitée par cette même communauté internationale.

En guise de conclusion, Marco Rubio a dit qu’en considérant tous les aspects de la situation actuelle, la plus grave des attitudes serait d’imposer au meilleur allié des Etats-Unis une solution qui serait dangereuse pour sa sécurité et pour son avenir.

David Friedman a entièrement acquiescé à ses propos et indiqué qu’ils correspondaient à ses vues.

Photo Wikipedia