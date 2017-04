Marche des Vivants: la délégation israélienne est arrivée en Pologne

La délégation israélienne qui participera à la traditionnelle Marche des Vivants est arrivée dimanche à Cracovie en Pologne avec à sa tête le chef d’Etat-major de Tsahal Gadi Eizencot. De cette délégation font également partie le grand rabbin Israël Meïr Lau, rescapé de la Shoah, le ministre de l’Education et des Relations a avec la Diaspora Naftali Benett, qui représente le gouvernement israélien, la présidente de la Cour suprême Myriam Naor ainsi que Simh’a Goldin, le père du soldat disparu à Gaza Hadar Goldin hy’d. Il lira publiquement une lettre de son fils découverte récemment dans laquelle il livrait ses sentiments après un voyage en Pologne et dans les camps de concentration.

Environ dix-mille personnes dont de très nombreux jeunes devraient participer à cette marche ainsi qu’une délégation de soixante-quinze survivants venus de différents pays.

Enfin et pour la première fois, des ministres de l’Education de douze pays européens prendront part à cette marche et participeront à un colloque sur la manière d’enseigner et transmettre la Shoah dans leurs pays respectifs.

Photo Porte-parole Tsahal