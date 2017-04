Marche en souvenir de Hadar Goldin hy’d

Quelque mille cinq cent personnes ont participé vendredi à la marche en souvenir du lieutenant Hadar Goldin hy’d disparu lors de l’Opération Tsouk Eitan et dont la dépouille est toujours retenue par le Hamas. Cette marche se déroulait pour la deuxième année consécutive, à l’initiative des parents et des amis du jeune soldat.

Simh’a Goldin, le père de l’officier a remercié les nombreux participants, parmi eux de nombreux artistes. Très ému il a notamment dit: « Un tel événement avec une telle affluence nous donne des forces et nous procure le sentiment que le peuple est uni avec nous dans la volonté de demander aux autorités de l’Etat de cesser de parler et commencer à agir pour ramener Hadar et Oron (Shaoul) ».

Photo Famille