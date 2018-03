“Marche du retour” du Hamas- fil d’informations

13h10: un deuxième terroriste a été abattu par un tireur d’élite à l’est de Rafiah. La députée Mikhal Rozhin (Meretz) accuse Israël de provoquer les Arabes palestiniens (article suivra).

12h30: à Tsahal on craint que le Hamas ne profite des émeutes pour perpétrer un attentat multiple. Tsahal a décrété “zone militaire interdite” tout le périmètre de la clôture de sécurité. Pour l’instant, les provocations se déroulent en six endroits. Il y a un mort et plusieurs blessés du côté des émeutiers.

12h10: le porte-parole de Tsahal lance des appels aux femmes et eux enfants de Gaza à ne pas suivre les instructions du Hamas qui leur demande de participer aux provocations. Ismaïl Hanyeh a prononcé un discours devant des milliers de personnes galvanisées. Il a notamment voulu adresser un message au président américain Donald Trump: “Nous ne renoncerons jamais à Jérusalem, nous ne renoncerons jamais à la Palestine et il n’y aura jamais de solution sans le droit du retour!”

11h56: sept-mille Arabes palestiniens sont déjà arrivés près de la clôture de sécurité et défient les soldats de Tsahal. Certains ont déjà tenté de pénétrer en territoire israélien mais ont été blessés par les tireurs d’élite. Ces derniers ont également visé des harangueurs qui incitent les émeutiers à provoquer les soldats ou à tenter de pénétrer en territoire israélien. Le chef du Hamas Ismaïl Hanyeh est arrivé en personne pour “encourager les troupes”.

Photo Abed Rahim Khatib