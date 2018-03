Marche blanche: Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon viendront malgré le message du Crif

Les présidents du Front National et de la France Insoumise, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon ont indiqué qu’ils participeront malgré tout à la Marche blanche qui aura lieu mercredi en fin d’après-midi en mémoire de Mireille Knoll hy”d.

Dans son appel à cette marche, le président du Crif Françis Khalifa avait ouvertement indiqué que les présidents et cadres de ces deux partis “n’étaient pas les bienvenus à cette manifestation”. Mercredi matin sur RTL, il a expliqué que “la surreprésentation des antisémites tant à l’extrême droite qu’à l’extrême gauche rendait ces deux partis infréquentables”. Il a également rappelé que ni le Front National ni la France Insoumise n’étaient invités au repas annuel du Crif.

Cette décision avait provoqué des remous et Marine Le Pen tout comme Jean-Luc Mélenchon ont annoncé leur venue quoi qu’il arrive. La présidente du Front National a déclaré: “On est en plein dans la politique, le Crif fait de la politique politicienne. Dès 2010, j’étais la première à dire qu’il ne faisait pas bon être juif dans certains quartiers (…) J’ai ma conscience pour moi, je ne suis pas sûre qu’il en soit de même pour le patron du Crif qui se trompe d’ennemi (…) C’est la place du FN d’être à cette marche”. Elle a appelé ses militants à se joindre à la marche ainsi qu’à toute manifestation qui aura lieu dans d’autres villes.

La décision du Crif ne fait pas l’unanimité dans la communauté juive non plus ni même dans la famille de Mireille Knoll hy”d. Son fils a appellé “tout le monde sans exception” à venir participer à cette marche: “Le Crif fait de la politique. Et moi, j’ouvre mon coeur à tout le monde (…) Tous les gens sont concernés (…) Il n’y a pas de limite, je suis contre les limites”.

Dans la classe politique, la décision de Françis Khalifa est également critiquée. Le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, a indiqué ne pas partager la recommandation faite par le président du Crif: “Chacun est libre de se rendre à une manifestation dans ce pays” a-t-il indiqué sur une station de radio. Même avis chez la Garde des Sceaux Nicole Belloubet: “Chacun est le bienvenu pour honorer la mémoire de cette dame aujourd’hui”. Laurent Vauquiez, plus prudent, a confirmé sa présence mais a refusé de commenter la décision du Crif: “Je sais qu’il y a eu un débat en interne, je souhaite le respecter. Je pense qu’il y a en ce moment suffisamment d’émotion dans la communauté juive pour qu’on ne se permette pas d’avoir des jugements”.

Sans sous-estimer l’antisémitisme et l’antisionisme qui règnent toujours dans des franges non négligeables du Front National, voir défiler à cette marche un Jean-Luc Mélenchon, ami du Hamas, qui qualifie le régime israélien de “cruel, écoeurant et inhumain” laisse perplexe au bas mot. C’est par antisémitisme déguisé en antisionisme dont ce politicien et son parti sont l’un des vecteurs les plus virulents en France aujourd’hui que Mirelle Knoll hy”d a été insultée, menacée, assassinée et brûlée.

Photo Illustration