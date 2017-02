Marche anti-israélienne à….Tel-Aviv!

Keffiehs, drapeaux de l’OLP, cris de haine envers Israël, voilà le spectacle auquel ont assisté des habitants de Tel-Aviv samedi soir. A l’appel de partis et organisations d’extrême gauche, de la Liste arabe unifiée et du Haut-comité de suivi des Arabes israéliens, environ trois-mille personnes ont défilé à Tel-Aviv officiellement pour dénoncer les destructions de maisons (illégales) et l’attitude « raciste » du gouvernement israélien à l’égard des minorités bédouines et arabes. Mais ce défilé-du-défouler a donné l’occasion aux participants et aux organisateurs de déverser leur aversion pour le gouvernement, qualifé de « fasciste » et au-delà, à l’Etat d’Israël en tant qu’Etat juif.

Parmi les vedettes de la marche, la veuve de conducteur Yaqoub Abou El-Kiyan qui a assassiné le policier Erez Lévy hy’d à Oum El-Hiran il y a deux semaines. Elle a pris la parole et a notamment lancé au gouvernement: « Malgré votre incitation sauvage, votre racisme et la discrimination dans la loi, dans application, dans les infrastructures et les services sociaux, vous n’arriverez pas à diviser les citoyens… ».

Le président de la Liste arabe unifiée, Ayman Oudeh, a harangué la foule et a dit au gouvernement: « Nous sommes venus ici, Juifs et Arabes, pour protester contre l’agression dont est victime la population arabe de la part du gouvernement ».

Les représentants du Haut Comité de suivi des Arabes israéliens ont annoncé qu’ils vont accentuer leur action auprès de la population israélienne mais surtout de l’opinion publique internationale

Dov Hanin (Hadash , Liste arabe unifiée) a quant à lui déclaré que « les manifestants de Tel-Aviv constituaient la voix sage et raisonnable de la société israélienne face à un pouvoir qui opte pour l’incitation à la haine ».

Il a prononcé ces paroles alors qu’il participait à une marche d’incitation à la haine et à la violence contre l’Etat d’Israël!

Photo Miriam Alster / Flash 90