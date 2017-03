Le Marathon international de Jérusalem débutera vendredi matin à 6h45 et se terminera à 13h30. Des dizaines de milliers de personnes y sont attendues, d’Israël et de l’étranger, représentant de nombreux pays. Il aura lieu sous haute sécurité avec la présence de centaines de policiers et de gardes-frontières et d’un effectif important pour le service d’ordre. A l’occasion de cet événement, de nombreuses artères de la capitale seront fermées à la circulation. La municipalité a recommandé à la population d’utiliser le tramway et des navettes pour se déplacer dans la ville.