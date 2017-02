Marathon de Tel Aviv : une tradition nationale

Comme chaque année, le marathon international de Tel Aviv, prévu vendredi matin, attire de nombreux participants. Ils devraient être cette année près de 40 000 à prendre part à la course sur 5 ou 10 km. L’événement devrait débuter à 6 heures du matin et se terminer vers 13 heures. De nombreuses rues de la ville seront fermées à la circulation à partir de jeudi soir, 18 heures. Les automobilistes ont été priés d’évacuer leur véhicule du parcours de la course et les parcs de stationnement du secteur ne seront pas accessibles jusqu’à la fin du marathon.