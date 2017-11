Manuel Valls monte au créneau contre Ramadan et les médias

Invité du Grand Rendez-vous d’Europe 1, les Echos et CNews, l’ancien Premier ministre a été interrogé sur les accusations d’abus sexuels portés contre Tariq Ramadan.

« Je dénonce depuis longtemps la duplicité de Tariq Ramadan », a-t-il lancé au micro. Le qualifiant de « soi-disant intellectuel, promoteur de la charia, prédicateur islamique », Manuel Valls explique que l’islamologue controversé « a fait un mal terrible à notre jeunesse, avec ses cassettes, ses prêches dans nos mosquées, ses invitations sur les plateaux, ses amitiés, ses complicités ». Des complicités qui se trouvent dans certains médias. Le député de l’Essonne reproche à des médias d’avoir donné la parole à Ramadan. « Je pense à Edwy Plenel », déclare-t-il.

Manuel Valls a aussi pointé du doigt certains médias comme « Les Inrockuptibles » « Le Bondy Blog » et même Europe 1. « Et c’est toujours le même journaliste Frédéric Taddeï qui le reçoit depuis des années, comme avant, il avait reçu des personnalités comme Dieudonné ou Soral, alors on abdique », a-t-il souligné.

Haim Mamou