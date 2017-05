Manquait plus que les menaces de la Corée du Nord ! Par Bely

Pour faire l’unanimité contre Israël, ne manquait plus que les menaces de la Corée du Nord ? Voilà qui est fait !

« Israël devrait réfléchir aux conséquences d’une campagne perverse et odieuse contre la Corée du Nord ».

La Corée du Nord a mis en garde Israël hier samedi, suite aux propos tenus par le ministre israélien de la Défense Avigdor Lieberman, déclarant que « nous punirons tous ceux qui portent atteinte à la dignité de notre dirigeant ».

Ladite Corée du Nord s’est ainsi manifestée à la suite d’une interview accordée par monsieur Lieberman, ministre de la Défense israélien, au site d’information israélien « WALLA », une déclaration quelque peu brute de décoffrage, décrivant le président coréen Kim Jong-un, « comme un fou, le plus grand allié d’Assad et de l’Iran, axe du mal direct depuis la Corée du Nord en passant par l’Iran jusqu’en Syrie et le Hezbollah… dont le seul but de ces gens-là est de déstabiliser le monde entier. Il s’agit d’une bande d’extrémistes fous », a-t-il encore insisté, précisant que « toute crise nucléaire aurait des conséquences sur le monde entier ».

Pourquoi une telle prise de position ?

Les réactions ne se sont pas fait attendre, à commencer par les membres du gouvernement !

« Les bavardages de Lieberman au sujet de la Corée du Nord menacent la sécurité d’Israël. Mieux vaudrait arrêter pareille attitude suicidaire et mettre l’accent sur le rétablissement de la sécurité d’Israël », a déclaré à son tour à « WALLA » un ministre tandis qu’un autre d’ajouter que « nous n’avons rien à voir avec la Corée du Nord, alors pourquoi aller titiller ses dirigeants ? N’avons-nous pas assez d’ennemis ?».

A cet instant, laconique, le Cabinet du premier ministre a refusé de commenter la question…

Et le bureau du ministre de la Défense n’a pas répondu à la critique.

