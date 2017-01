Manifestation pro-israélienne en Nouvelle-Zélande

Plusieurs centaines de Néo-zélandais se sont rassemblés devant le siège du gouvernement à Wellington pour protester contre l’attitude de leur pays envers Israël. Il faut rappeler qu’après le retrait par l’Egypte de la motion anti-israélienne devant le Conseil de sécurité, ce sont la Nouvelle-Zélande et le Sénégal qui ont déposé à leur tour le texte – sous pressions américaines – afin qu’il soit adopté. Outre ce rassemblement à l’appel de plusieurs organisations pro-israéliennes, une lettre déjà signée par plus d’un millier de citoyens va être adressée au Premier ministre Bill English. Parmi les pancartes brandies par les manifestants on pouvait lire « Israël, pardonne-nous! »

