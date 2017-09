Manifestation devant le domicile de la présidente de la Cour suprême

Des centaines de personnes, la plupart habitant les quartiers sud de Tel-Aviv, se sont rassemblées devant le domicile de Myriam Naor, présidente de la Cour suprême, dans le quartier de Re’havia à Jérusalem. Sous le slogan « Les droits de l’homme doivent aussi s’appliquer aux Juifs », ils protestent contre la récente décision des juges en faveur des clandestins venus d’Afrique et qui ont transformé la vie des habitants des quartiers sud de Tel-Aviv. La Cour suprême a partiellement accepté une requête déposée contre un plan gouvernemental visant à faire expulser d’Israël les clandestins qui ne sont pas considérés comme réfugiés.

Dov Kalmanovitch, adjoint au maire de Jérusalem s’est rendu sur place pour soutenir les manifestants. Devant les micros il a déclaré: « Nous sommes en colère contre la Cour suprême et avons de sérieux griefs contre elle. Il est temps que les juges de cette instance ainsi que sa présidente descendent sur le terrain et se rendent compte de la détresse des habitants juifs, qui passe avant celle des clandestins ou des Arabes palestiniens! »

Shefi Paz, l’une des dirigeantes du comité de lutte des habitants du sud-Tel-Aviv a indiqué que les manifestations dureront tant qu’il n’y aura pas de changement significatif: « Ce soir, nous marquons dix ans lors desquels la Cour suprême a fait passer les droits des clandestins avant les nôtres. Le temps est fini où nous accueillions les décisions de la cour comme si elles émanaient du Ciel. Nous resterons là jusqu’à ce que la Cour suprême comprenne que c’est le peuple et ses représentants qui sont les souverains (…) Jusqu’à présent les juges ont annulé ou émasculé toutes les lois que la Knesset ou le gouvernement ont adoptées pour libérer nos quartiers de l’occupation soudanaise et erythréenne. Cela suffit! Nous voulons une cour suprême israélienne ».

Jeudi dernier, le Premier ministre Binyamin Netanyahou avait effectué une visite dans ces quartiers et avait promis aux habitants de tout faire pour expulser les clandestins vers leurs pays d’origine ou vers un pays tiers. Il avait notamment annoncé la création d’une commission interministérielle que sera chargée de ce dossier brûlant et douloureux.

Il faut rappeler que depuis l’installation massive de clandestins venus d’Afrique, la vie des habitants des quartiers sud de Tel-Aviv est devenue très difficile voire invivable. Vols, viols et multiples agressions ont connu une grimpée en flèche, et de nombreux habitants n’osent plus sortir de chez eux une fois la nuit tombée.

Vidéos: (Aroutz 7)

Photo Aroutz 7