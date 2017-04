Manifestation de gauche à Jérusalem

Quelques centaines de personnes se sont rassemblées au centre ville de Jérusalem pour protester contre « l’occupation de la Judée-Samarie et de Jérualem-Est ». Ils appelaient à la création d’un Etat ‘palestinien’ et à une « paix juste ». Cette manifestation était organisée à l’appel de nombreux partis et associations d’extrême gauche: Meretz, H’adach, Shalom Akhshav, Goush Shalom, Shovrim Shatika, Ir Amim, SISO, Zazim, Loh’amim Le-shalom, Mah’som Watch, Maavak Sotzialisti etc.

Si tant d’organisations réunies n’arrivent à réunir que quelques centaines de personnes, c’est bien le signe que les thèmes qu’ils défendent ne font de loin plus recette dans la population.

Photo Miriam Alster / Flash 90