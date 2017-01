Le mandat de Gadi Eizencot prolongé d’un an

Comme cela se fait souvent lorsque le chef d’Etat-major et le ministre de la Défense snt sur la même longueur d’ondes, le second prolonge le mandat du premier pour une année supplémentaire. C’est ce qu’a fait Avigdor Lieberman qui a informé Gadi Eizencot qu’après consultation avec le Premier ministre, il prolonge son mandat d’un an. Gadi Eizencot occupera donc son poste durant quatre années. La décision soit encore être entérinée par le gouvernement mais il ne s’agira que d’une formalité.

Avigdor Lieberman apporte donc une nouvelle fois son soutien au chef d’Etat-major qui a subi de nombreuses critiques dans le population pour ses propos lors de l’Affaire Azaria. Le ministre de la Défense indique que Gadi Eizencot est « un chef d’Etat-major estimé de ses subordonnés et du gouvernement, et qui mène Tsahal avec réussite et grand professionnalisme » et indique qu’il a encore des programmes stratégiques à mettre au point avec lui durant la période où il exercera sa fonction.

D’autres chefs d’Etat-major n’ont pas vu leur mandat prolongé soit pour des raisons politiques soit pour incompatabilité de caractère. Ce fut le cas de Moshé Yaalon par Shaoul Mofaz car il était opposé à la Hitnatkout du Goush Katif ou encore Gaby Ashkenazy dont les relations avec le ministre Ehoud Barak étaient exécrables comme on le sait.

Photo Flash 90