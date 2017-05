Manchester : découverte de ses racines sur le lieu de terreur de Manchester

Collive, traduit par Hassidout.org

À la suite de l’horrible attentat terroriste à Manchester, en Angleterre, qui a fait 22 morts et plus de 60 blessés, des milliers de personnes se sont rassemblées pour une veillée à la mémoire des victimes.

Le stand Habad sur le site de Manchester en Angleterre, a attiré des stations de télévision et des passants curieux dont un homme de 52 ans.

Le Rav Chnéor Cohen du Beth Habad de Manchester a organisé un rassemblement pour promouvoir l’unité et partager le message du Rabbi, qui est d’ajouter des actes de bonté et de gentillesse pour faire plus de paix et d’harmonie dans le monde.

Il a été rejoint par les étudiants de la Yéchiva de Manchester qui ont mis les Tefilines aux hommes et ont distribué de l’eau et de la nourriture aux policiers qui étaient debout avec eux.

Un homme de 52 ans s’est approché du stand Habad qui proclamait fièrement : « Priez pour Manchester, priez pour les blessés, nous sommes Manchester, nous sommes ensemble ».

L’homme a demandé ce qu’était le stand et dans sa conversation avec les étudiants de la Yéchiva, il a découvert que sa mère était juive.

« Voulez-vous mettre les Tefilines »? ont-ils demandé.

L’homme a répondu qu’il ne l’avait jamais fait auparavant.

Au milieu d’une rue très fréquentée, remplie de supporteurs et de passants, l’homme a accepté de mettre les Tefilines pour la première fois de sa vie et a ainsi célébré sa Bar Mitsva.

Le Bar Mitsva était la petite lueur dans l’obscurité du jour, apportant l’espoir que, en ajoutant des actes de bonté, on ferait venir Machiah.