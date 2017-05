Manchester : une Brit Mila juste avant la Bar Mitsva !

La communauté juive du Royaume Uni vient de vivre des moments rares et particulièrement émouvants : un jeune juif de 13 ans vient de décider de se faire circoncire juste avant de célébrer sa Bar Mitsva.

Ce qui rend l’histoire particulièrement touchante, c’est qu’il a été encouragé dans sa démarche par son père, qui n’est pas juif. Les rabbins et les Juifs de Manchester ont participé avec joie à la double cérémonie.

Le jeune Nathan, élève de l’école juive King David de la ville, a raconté au site ‘Jewish News’ que sa famille n’observait pas les Mitsvot et que, par conséquent, elle ne lui avait pas fait la Brit Mila à 8 jours. « Quelques jours avant ma majorité religieuse, a-t-il indiqué, ma mère et moi avons décidé que je devais être circoncis. Cette décision, je l’ai prise moi-même, c’est mon propre choix ».

Son père Anthony ne s’est pas converti au judaïsme mais il a décidé, il y a quelques années, de se faire circoncire pour inciter son fils à suivre son exemple.

Ce dernier n’a pas réagi immédiatement. En revanche, l’enfant, qui éprouvait un malaise vis-à-vis de ses camarades de classe et se sentait en quelque sorte ‘exclu’, a été convaincu par le Rav Berish Dresdner, Hassid Belz de Manchester, qu’il a eu la chance de rencontrer ‘par hasard’ dans un avion il y a cinq ans.

Le Rav Dresdner, directeur de l’organisation ‘The Traveling Hassidim’, qui va d’une communauté à l’autre dans le cadre de son action de ‘Kirouv’, a convaincu l’enfant de l’importance de la Brit Mila, lui expliquant la signification de cet acte profondément religieux.

La procédure a été longue et difficile mais Nathan n’a pas renoncé pour autant malgré son anxiété. La cérémonie qui a suivi et le repas qui marquait également la Bar Mitsva du jeune garçon, qui a reçu le nom de Moshé, ont été organisés par le Rav Dresdner en présence de plusieurs rabbanim importants de la ville. Aujourd’hui, le jeune Nathan est fier de sa décision et depuis sa Brit Mila, il porte un Talit Katane et une kippa tous les jours. « Je me sentais déconnecté. A présent, je suis ‘reconnecté’ au peuple juif’, a-t-il souligné.

