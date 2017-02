Malveillance ou évidence?

Avoir assimilé Juifs français et nationalité israélienne: malveillance ou simplement la preuve que les Juifs s’identifient et sont aussi identifiés par rapport à leur terre?

Philippe Karsenty

Maire-adjoint de Neuilly-sur-Seine

La « maladresse » de Léa Salamé est liée au fait qu’en France, les pseudo-élites ne parviennent pas à faire la différence entre la religion des Juifs et la nationalité des Israéliens.

Cela révèle aussi l’inconscient français et met en perspective le fait que, quand les médias français diabolisent Israël, ils diabolisent, quasiment délibérément, les Juifs de France et d’ailleurs.

Quand les médias français parlent « de colonies juives » ou « d’implantations juives » pour décrire les pionniers qui vivent en Judée et Samarie, ils stigmatisent les Juifs du monde entier alors qu’ils pourraient parfaitement parler de « colonies israéliennes » ou « d’implantations israéliennes » ou encore mieux, de « villes et villages israéliens ».

Quand il s’agit de la critique des Juifs et d’Israël, le « pas d’amalgame » n’est plus en vogue.

Binyamin Lachkar

Analyste en politiques publiques

En tant que sioniste, je pense évidemment que la place de chaque Juif est en Israël et que la France n’est qu’une terre d’exil que nos frères ont vocation à quitter un jour. Tout Juif est potentiellement citoyen israélien. Et les Juifs de France sont connus pour leur attachement particulier à l’Etat d’Israël. Mais dans le contexte français, assimiler les Juifs français à des citoyens d’un pays étranger est clairement de la malveillance, surtout quand c’est énoncé par quelqu’un qui a déjà tenu dans le passé des propos ambigus. Le soupçon de double allégeance est une accusation antisémite classique et il provient ici d’une journaliste qui connait parfaitement le pouvoir des mots et des insinuations. Que ça soit Marine Le Pen qui ait du recadrer les choses est le comble de l’absurde.

Shmuel Trigano

Professeur émérite des Universités

Tout d’abord le coup était parfaitement prémédité de la part de Léa Salamé – un souvenir de son origine libanaise?- car dès qu’elle a évoqué sa question piège, on a vu apparaître sur l’écran un passeport israélien. Cela s’inscrit dans une problématique des médias français: chaque fois qu’il est question des musulmans et des immigrés, ils mettent en balance les Juifs, alors qu’aucune comparaison n’est possible du fait d’histoires radicalement différentes. Les Juifs français sont français depuis 2 siècles et le judaïsme s’est réformé pour être reconnu par l’Etat en 1807. Ils sont aussi les seuls à avoir connu le statut de Vichy. La double nationalité des Juifs ne concerne que les Juifs qui vivent en Israël. Celle des originaires de l’immigration concerne ceux qui vivent en France, une terre où Algériens, Marocains et Tunisiens votent – par millions – pour les élections de leurs pays respectifs. Ils restent des nationaux nord-africains en France. L’objectif de ce petit jeu c’est de rabaisser le statut national des Juifs de France pour rehausser ou « rééquilibrer » celui des originaires de l’immigration, en un mot de dénationaliser les Juifs. Connivence objective entre la gauche intellectuelle et le Front National.

Daniel Gal

Ancien ambassadeur

Je crois sincèrement qu’il s’agit à la fois de malveillance et d’ignorance. C’est une contusion née de son ignorance profonde de nos problèmes, d’une superficialité inouïe et aussi de cette volonté d’écorcher continuellement Israël. Et elle n’en est pas à son coup d’essai, Léa Salamé!

Tout était mijoté: ce passeport israélien préparé par la régie, en arrière-fond, sa question de double nationalité portait seulement sur les franco-israéliens et non pas les franco-algériens ou franco-libanais. Pourquoi?

C’est certain que cet amalgame voulu est le fait heureux et connu de la centralité qu’occupe Israël pour la majorité des Juifs où qu’ils se trouvent. Avec l’internet tout le monde comme cette dame pense tout savoir sur tout…

Le regretté Manitou (le Rav Léon Ashkenazi), z »l, disait qu’arrivé en Israël le Juif redevient Hébreu. Beaucoup d’entre nous se souviennent encore du fait que les médias français nommaient notre pays l’Etat Hébreu.

En conclusion, je voudrais vous dire que, de la part de ces journalistes, je ne veux pas ni de leur miel, ni de leur fiel!

Chlomo Zemmour

Cadre en éducation

Le Rav Léon Ashkenazi zatsal racontait que lorsque Joseph se présenta devant Pharaon comme originaire de la terre des Hébreux, celui-ci ne lui demanda pas où était la terre des Hébreux car la chose était claire pour toutes les nations. Dans la présentation des mesures qu’elle compte appliquer si elle est élue, la dirigeante du Front National a mentionné l’abolition de la double nationalité. Je pense que la journaliste d’origine libanaise Léa Salamé, désirant pousser loin la polémique a mentionné l’exemple des Juifs de France ayant fait leur Alya et la dirigeante politique de faire remarquer que même les Juifs français, citoyens israéliens auraient à faire le choix. Lorsque la première guerre du golfe éclata, le consulat de France organisa le rapatriement des ressortissants français, Israël étant alors menacé par les missiles scud irakiens. Je dirigeais alors un cadre scolaire francophone à Jérusalem. La mère d’une de mes élèves me téléphona de France pour me dire qu’elle voulait rapatrier sa fille. Sans aucune ironie je lui fis remarquer que la patrie du peuple juif était Israël et qu’en venant ici sa fille avait déjà été rapatriée. Je pense que pour la majorité des olim de France le choix sera clair, faut-il encore que la présidente du Front National soit élue…..