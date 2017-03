Malgré tout, Moshé Yaalon reste à droite

Ceux qui dans l’opposition espéraient déjà compter l’ancien ministre de la Défense dans leurs rangs en seront pour leurs frais. Dans une long discours qu’il avait prononcé dans une synagogue de Rehovot, Moshé Yaalon avait abordé de nombreux points, parmi eux sa vision du conflit israélo-palestinien et sa solution.

Il s’avère que malgré sa séparation retentissante d’avec Binyamin Netanyahou, son départ du gouvernement et de la Knesset et cette semaine du Likoud, Moshé Yaalon reste bien à droite même s’il tient parfois un discours ambigu.

Sur les Accords d’Oslo l’ancien ministre déclare: « J’étais favorable aux Accords d’Oslo car j’avais grandi dans l’idée que la vie humaine avait préséance sur la terre. Jusqu’au jour où j’ai constaté que c’étaient les concessions territoriales qui constituent le plus grand danger pour la vie humaine! En 1995, j’ai ouvert les yeux et j’ai compris que Yasser Arafat nous avait trompés et que nous-mêmes nous étions mentis! Ceux qui croient que le conflit porte sur les territoires repris en 1967 se trompent et trompent la population ».

L’ancien ministre de la Défense soulignait que les Arabes – israéliens comme palestiniens – parlent de la ‘conquête de 1948’ et non de la ‘conquête de 1967’ et n’acceptent pas la présence d’un Etat juif quelles qu’en soient ses frontières dans cette région: « Il est temps d’arrêter de nous cacher la vérité », insistait Moshé Yaalon. Il s’est dit convaincu – se basant sur les déclarations et les faits – que les dirigeants arabes palestiniens n’ont pas abandonné le plan par « étapes » imaginé par Yasser Arafat pour faire disparaître l’Etat d’Israël. « La plus grande colonie pour eux est Tel-Aviv », précisait-il.

Et quant à la solution au conflit? Moshé Yaalon est plus à droite que Binyamin Netanyahou depuis son discours de Bar-Ilan. Estimant qu’il n’est pas possible de contrôler ou d’inclure plusieurs millions d’Arabes palestiniens ni de créer un Etat ‘palestinien’ en Judée-Samarie, il se dit en faveur d’une « entité autonome et démilitarisée » dans les zones A et B de Judée-Samarie. Israël garderait la haute main sur tout ce qui est sécuritaire et les localités juives resteraient en place.

L’ancien ministre de la Défense affirmait aussi que c’était la solution prônée par Itshak Rabin: « Il était un faucon politique et sécuritaire que certains de ses adeptes ont transformés en colombe une fois qu’il a été assassiné ».

