Malgré le crash, Les Chœurs de l’armée rouge en tournée en Israël en 2017

Dimanche dernier, les 64 membres de l’ensemble Alexandrov, l’une des formations vocales qui tournent sous le nom de Chœurs de l’Armée rouge et leur directeur étaient à bord de l’avion qui s’est écrasé en mer en direction de la Syrie.



Malgré ce tragique accident, la tournée mondiale sera maintenue ainsi que les 20 concerts prévus dans tout Israël.

C’est la troisième année consécutive que l’ensemble se produit dans le pays où il a fait se déplacer des dizaines de milliers d’israéliens lors de ses performances. Depuis ces dernières années, il s’est créé une amitié profonde entre l’équipe de production Israélienne, les chefs de chœur et bon nombre de participants; aussi à l’annonce de l’accident, chacun refusent tout simplement d’y croire : « Nos cœurs sont avec les familles des victimes et nous espérons que le chœur trouvera la force de surmonter la catastrophe et de continuer »

La chorale a été fondée il y a 80 ans dans l’Union soviétique de 1939. Elle se compose de 100 personnes : chanteurs, musiciens, danseurs. Plus de 20 millions de téléspectateurs dans le monde entier, des tournées ont eu lieu dans plus de 50 pays.

Les Chœurs de l’Armée rouge, sont devenus une institution légendaire qui transcende tous les genres et les cultures. Et ceci grâce à une formidable énergie du public couplée au divertissement universel qui comprend un folklore musical large, la musique classique et les hits de la musique pop contemporaine.

Le spectacle continue donc puisque le Chœur de l’Armée Rouge se produira à Ashdod le 26 Janvier 2017 a 21 h, au palais des Arts et de la scène (Mishkan), Réservations : 089568111

