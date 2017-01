La maison de convalescence Aleh Neguev

L’association Aleh a vu le jour en 1982 à Bné Brak. Il s’agissait d’offrir une solution de prise en charge totale des personnes lourdement handicapées depuis leur plus jeune âge. Un foyer, des soins, des activités adaptées et beaucoup d’attention et d’affection : voilà ce que prodigue Aleh à ses pensionnaires particuliers depuis plus de 30 ans. Pendant toutes ces années, l’association s’est développée et des centres identiques ont ouvert dans d’autres endroits du pays : Jérusalem et Guédera. Puis, en 2006, un village « Aleh » a été fondé dans le Neguev avec des infrastructures à plus grande échelle et d’une qualité exceptionnelle. À l’origine du village, Doron et Didi Almog, dont le fils Eran né très lourdement handicapé décède il y a neuf ans. Le village Aleh porte depuis son nom : « Nahalat Eran ».

Le 03 janvier dernier a eu lieu la pose de la première pierre de la maison de convalescence au cœur du Neguev, en présence du Général Almog; mais aussi du Ministre Litzman et de Mme Nehama Rivlin.

Nous en parlons avec Avi Wurtzman, le directeur du village Aleh Neguev.

Le P’tit Hebdo: Vous avez été député, vice-ministre de l’Education et l’année dernière vous auriez même pu réintégrer les rangs de la Knesset. Or vous avez décidé de quitter la politique pour vous consacrer à la tâche de directeur d’Aleh Neguev, pourquoi était-ce si important pour vous?

Avi Wurtzman: Pour moi, occuper ce poste est un grand mérite et une grande responsabilité. Il s’agit d’une véritable mission, celle de ma vie. C’est important pour ces enfants, en particulier, mais pour la population du Sud en général.

Lph: La maison de convalescence qui va voir le jour est une première dans cette région.

A.W.: Oui, tout à fait. Jusqu’à aujourd’hui, les habitants du Sud doivent se déplacer très loin pour faire leur convalescence. Parfois même, certains ne poursuivent pas les soins qui leur sont nécessaires parce qu’ils ne peuvent pas parcourir tous ces kilomètres. Le ministre de la Santé, le Rav Yaakov Litzman, a partagé une donnée effarante: les habitants du Sud du pays vivent en moyenne quatre ans de moins que les autres! Il est urgent de faire venir des services médicaux plus près de ces populations.

Lph: Qu’est-ce que cette maison de convalescence aura de particulier?

A.W.: Elle se situe dans le village Aleh-Nahalat Eran et de ce fait, elle disposera des infrastructures des lieux telles que la piscine, les fermes. Aleh c’est aussi un personnel médical très compétent avec des médecins réputés de Tel Hashomer.

La maison de convalescence Aleh Neguev sera construite suivant des hauts standards d’architecture, avec beaucoup de lumière, un environnement très agréable. Elle sera aussi conçue pour faire face aux menaces sécuritaires, liées aux tirs de missiles dont le Sud peut être victime. En tout ce sont 180 lits qui seront ouverts avec la capacité de traiter tous les degrés de convalescence dans de nombreux domaines (neurologie, orthopédie, kinésithérapie,…).

Lph: Quel sera le produit de la combinaison entre Aleh-Nahalat Eran et cette maison de convalescence?

A.W.: De l’amour. C’est selon moi, le mot-clé de l’association Aleh et ce sera aussi celui de cette maison. De l’amour sans conditions et sans distinction. Aleh s’occupe aussi bien des Juifs que des Arabes, des religieux que des laïcs. Ce qui importe pour nous, c’est l’âme humaine. Aleh c’est le Gan Eden sur terre.

Association Aleh

www.aleh.org

Tel : 03-6171888

Shraga : 054-4889173

[email protected]

Guitel Ben-Ishay

Sur la photo de gauche à droite: Yehouda Marmorstein, directeur chaine Maanot Aleh; Rav Yaacov Litzman, ministre de la santé; Général Doron Almog, Président de Aleh Neguev, Dany Atar, Président du KKL; Avi Wurtzman, Directeur de Aleh Neguev; Shay Hadjeje, President du Conseil régional Merhavim