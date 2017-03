Maison Blanche : des accords de principe sur la construction en Judée-Samarie

La Maison Blanche a annoncé que ses représentants et les délégués israéliens envoyés en mission cette semaine à Washington pour les rencontrer étaient parvenus à des accords de principe sur la construction dans les ‘implantations’. Elle a ajouté que les discussions avaient été ‘sérieuses et efficaces’. Le communiqué a été publié à l’issue de quatre jours de consultations. Les Américains ont précisé, pour leurs interlocuteurs israéliens, que ‘le président Trump s’inquiétait des conséquences des activités dans les localités juives sur les progrès du processus de paix’. La Maison Blanche a encore indiqué que la délégation israélienne, conduite par le directeur du cabinet du Premier ministre Horowitz, s’était engagée à ce qu’Israël ‘adopte une politique tenant compte des préoccupations des États-Unis concernant les implantations’. Les conversations ont porté également sur la situation économique des Arabes de Judée-Samarie, et sur le fait ‘qu’il fallait renforcer l’aide humanitaire et financière dans la bande de Gaza’.