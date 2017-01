La mairie de Clermont-Ferrand 1ère grande ville française à voter le boycott des produits de Judée Samarie !

La mairie de Clermont-Ferrand est devenue la 1ère grande ville française à voter le boycott des produits de Judée Samarie. Cette décision a été votée lors d’une reunion du conseil municipal qui s’est déroulée au mois de Décembre…Détails…..



Ce vote a pu obtenir la majorité grace aux élus communistes, ceux du Front de gauche et d’Europe écologie-Les verts, que du beau monde !

Les élus de droite et du centre ont voté contre mais ils ne sont pas majoritaire et n’ont donc pas pu empecher ce vote.

Ils avaient déclaré que ce projet était purement » dogmatique, idéologique, hors cadre communal et parfaitement illegal « .

Le maire s’est également opposé au projet mais cela n’a pas suffit.

La municipalité n’achétera donc plus de produits fabriqué en Judée, en Samarie, sur le plateau du Golan et dans Jerusalem Est….

Je ne suis pas certain que cela représente une grande perte économique pour Israël mais cela prouve une fois de plus que la France s’enfonce un peu plus chaque jour dans sa dhimmitude….

Source Koide9enisrael