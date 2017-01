Des maires contre la présence de de Shovrim Shetika dans les écoles

Une proposition de loi visant à interdire l’entrée de l’organisation Shovrim Shetika dans les écoles était discutée dimanche matin dans le cadre de la commission interministérielle législative. Le texte a été déposé par Shouli Moualem (Habayit Hayehoudi). Mais de nombreux maires de villes et présidents de conseils locaux ou régionaux n’ont pas voulu attendre ls processus législatif.

Ils ont signé une pétition annonçant l’interdiction d’accès de représentants de Shovrim Shetika dans les établissements éducatifs de leurs localités. La pétition est rédigée ainsi: « Nous, maires et présidents de conseils en Israël, déclarons que nous allons agir pour interdire l’entrée de Shovrim Shetika dans les écoles qui dépendent de notre compétence. Nous sommes en faveur de la liberté d’expression mais nous n’accorderons pas de tribune à de l’incitation débridée, à des mensonges et des calomnies. Nous ne permettrons pas à des représentants d’une organisation qui traîne les soldats de Tsahal dans la boue et salit l’image d’Israël dans le monde entier de venir empoisonner l’esprit de nos jeunes. Nous agirons ainsi tout comme nous le ferions avec des organisations extrémistes telles que Kahana Haï ou Lehava si elles venaient à demander l’autorisation de s’adresser au élèves dans le cadre des établissements scolaires. Le racisme, les calomnies contre Israël ou les appels à refuser de servir dans Tsahal n’auront pas leur place dans nos écoles ».

Cette pétition est à mettre au crédit de l’organisation de réservistes de Tsahal Milouimnikim ba-H’azit (Réservistes au front), qui combat Shovrim Shetika et tous ceux qui tentent de salir l’image de nos soldats. L’organisation accuse Shovrim Shetika d’avoir une responsabilité majeure dans les campagnes de haines menées à l’étranger par des organisations telles que le BDS et celles qui délégitiment l’Etat d’Israël.

La pétition circule encore et d’autres maires ont annoncé leur intention de la signer.

Photo Youtube