Le Maire de Nevers reçoit la médaille du Technion

Denis Thuriot, Maire de Nevers et Président de l’Agglomération de Nevers, a reçu la médaille du Technion, l’Institut de Technologie d’Israël.

Dimanche 14 mai 2017, dans le cadre de la 12e Mission Annuelle du Technion France (association qui se donne pour but de promouvoir l’institut de recherche israélien), Denis Thuriot, Maire de Nevers et Président de Nevers Agglomération, a reçu la médaille du Technion des mains de Peretz Lavie, président de l’Institut de Technologie d’Israël, lors de la traditionnelle soirée de gala organisée en présence de la gouvernance de l’université publique israélienne, ainsi que du Maire de la ville d’Haïfa, de l’ambassadeur de France en Israël et d’autres délégations internationales.

Denis Thuriot, à l’invitation de Muriel Touaty, Directrice Générale de l’Association Technion France, était membre de la délégation française constituée à l’occasion de cette 12e Mission Annuelle et à laquelle appartenaient également, entre autres personnalités, Catherine Trautmann, ancienne Ministre de la Culture, Vice-présidente de Strasbourg Eurométropole et Conseillère municipale de Strasbourg.

Accompagné d’Alain Bourcier, Vice-président de l’Agglomération de Nevers, en charge du Numérique, de Jérémie Nestel, coordinateur des innovations numériques pour la Ville de Nevers et son agglomération, ainsi que de Michel Billon, président de Monev et président du Tribunal de Commerce de Nevers, et de Philippe Brunet, enseignant de l’Institut Supérieur de l’Automobile et des Transports (ISAT), Denis Thuriot a pu rencontrer les meilleurs experts du Technion et des dirigeants de start-up, afin de développer des partenariats entre l’écosystème israélien et l’écosystème neversois construit depuis 2014, notamment autour de l’Inkub, pôle numérique qui accueille, à Nevers, des start-up innovantes et dynamiques.

« Je reçois cette médaille du Technion avec fierté et humilité. Je mesure l’honneur qui m’est fait, et qui est fait à Nevers ; c’est un encouragement à poursuivre les actions menées à Nevers », a déclaré Denis Thuriot. Cette médaille avait été remise à Emmanuel Macron, alors Ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique, en 2015.

Des liens entre Nevers et Israël se sont tissés lors d’un premier déplacement en septembre 2016, à l’occasion du Digital Life Design à Tel Aviv, festival mondial devenu l’évènement immanquable de la high tech.

Des interactions entre les deux écosystèmes se sont établis. Une première journée d’échanges internationale a été organisée en novembre 2016, à l’initiative de Denis Thuriot, pour favoriser des projets de coopération entre les mondes universitaire et entrepreneurial nivernais et israélien. A cette occasion, Muriel Touaty, Directrice Générale de l’Association Technion France, Léora Hadar, Chef de Mission de l’Economie et du Commerce de l’Ambassade d’Israël en France, Roseline Kalifa, responsable d’Orange Israël et Henri Cukierman, Président de la Chambre de Commerce France Israël, étaient intervenus devant les étudiants et les chefs d’entreprises de l’Agglomération de Nevers.

« C’est aussi en tant que président du Conseil d’école de l’ISAT que j’ai voulu qu’une délégation neversoise puisse impulser des partenariats dans les domaines de l’enseignement supérieur et de l’innovation. Par la voie de l’économie, je souhaite créer des liens fructueux et attractifs entre entrepreneurs israéliens et entrepreneurs de mon territoire. Je souhaite « importer », à Nevers, l’état d’esprit de la start-up nation qu’est Israël, l’état d’esprit pionnier, l’esprit d’inventivité » a ajouté Denis Thuriot.

A propos du Technion

Institut de recherche et université publique de la ville d’Haïfa, le Technion est la plus ancienne université d’Israël, spécialisée dans les domaines de la science et de la technologie et fleuron mondial de l’innovation. Les diplômés du Technion occupent une place de premier plan dans le secteur industriel en Israël et dans le monde.

A propos de Nevers Agglomération

Depuis 2014, l’Agglomération de Nevers a fait du numérique une carte maîtresse de son développement économique. Nevers Agglomération, à deux heures de Paris, a joué la carte de l’innovation et de la spécificité. Ce que l’Agglomération de Nevers a impulsé, c’est l’émergence d’une ville et d’un territoire intelligents, permettant la co-construction d’un écosystème numérique riche et ouvert, et le développement d’un numérique ouvert sur le monde et à visage humain.

l’Inkub accueille des start-up innovantes qui peuvent s’appuyer sur les écoles supérieures du territoire. Le Centre de Ressources en Robotique Educative et Professionnelle (CRREP), implanté récemment sur le même site que l’Inkub, met la robotique au service de l’apprentissage de la programmation. Une première course de drone sera organisée à Nevers le samedi 20 mai.

Et, c’est à Nevers que sera planté le premier exemplaire européen de l’eTree (arbre connecté développé par la société israélienne Solar Tree) dont l’inauguration aura lieu le 29 mai et concrétisera les liens établis entre les écosystèmes neversois et israélien.

Source www.tribunejuive.info