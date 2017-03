Le maire de Jérusalem invité à l’assemblée générale de l’Unesco

Le maire de Jérusalem Nir Barkat parviendra-t-il à convaincre l’Unesco que Jérusalem et ses lieux saints font partie intégrante d’Israël et du patrimoine du peuple juif ?

Barkat a reçu mardi les représentants de pays qui se sont abstenus lors du vote anti-israélien à l’Onu. Il les a accompagnés dans une visite guidée dans la Cité de David, Ir David, et leur a montré les ruines du Shiloah, la voie qui conduisait au Mont du Temple ‘où des dizaines de milliers de Juifs montaient en pèlerinage’, et d’autres vestiges archéologiques prouvant que les membres de l’Unesco s’étaient trompés lorsqu’ils avaient affirmé ‘qu’il n’existait aucun lien historique entre le peuple juif et Jérusalem’.

Il s’est dit convaincu que cette tournée avait changé leur façon de voir les choses, telles qu’elles leur avaient été présentées jusqu’à présent. Les ambassadeurs, profondément impressionnés, ont invité le maire de Jérusalem à l’Assemblée générale de l’Unesco qui se tiendra à Paris en juin prochain ‘afin qu’il puisse exposer ses positions sur le sujet’. Nir Barkat a accepté l’invitation.