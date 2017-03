Le maire de Beershéva rend justice aux femmes !

Au nom de l’égalité des sexes et pour réparer, selon lui, une injustice envers les femmes, le maire de Beersheva Rubik Danilovitch a décidé de faire un geste plus que symbolique. Il a annoncé que sa municipalité allait attribuer aux 13 rues d’un nouveau quartier de la ville des noms de femmes disparues aujourd’hui, qui ont joué un rôle innovant ou provoqué de grands changements dans la société ou dans l’histoire du pays.

Il a cité notamment celui de Myriam Ben Porat, contrôleur de l’Etat, d’Aliza Begin, épouse de l’ancien Premier ministre Menahem Begin, de Paula Ben Gourion, femme du premier chef du gouvernement israélien David Ben Gourion, de Bracha Tzfira, grande pionnière de la chanson hébraïque, de Naomi Shemer, talentueuse poétesse qui a composé de nombreux chants dont ‘Jérusalem Ville d’Or’ et Dona Gracia Nasi, grande bienfaitrice juive du 16e siècle.

Interviewé par Galei Tsahal, Danilovitch a expliqué qu’il avait pris cette initiative pour ‘réduire les écarts’. Et de préciser : « Je me suis rendu compte qu’il existait une immense différence concernant les hommages rendus aux hommes et aux femmes. Dans 90 % des cas, ce sont des hommes qui sont honorés ». Photo Hadass Poroush Flash 90