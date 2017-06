Mai 2017: tourisme record en Israël

Le mois de mai 2017 a connu un record historique de tourisme entrant en Israël avec 347.000 touristes, soit une hausse de 16,7% par rapport au mois de mai 2016. Cette hausse est d’ailleurs constatée depuis le début de l’année déjà avec des recettes atteignant 2,18 milliards de shekels selon les chiffres fournis par le ministère du Tourisme.

Très heureux, le ministre du Tourisme Yariv Levin a attribué cette affluence par les « efforts de marketing tous azimuts » déployés par son ministère: « Ces chiffres ne sont pas une coïncidence mais le résultat d’une politique délibérée. Cette affluence de touristes est un bienfait pour l’économie israélienne, pour l’emploi et pour l’image du pays à l’étranger », a indiqué le ministre. L’année du cinquantenaire de la libération de Jérusalem est sans doute aussi pour quelque chose dans l’afflux de touristes en Israël.

Depuis le début de l’année 2017, ce sont plus de 1,43 millions de touristes qui sont arrivés en Israël, ce qui représente une hausse de 25% par rapport aux cinq premiers mois de 2016 et 23% de plus qu’en 2015! L’année 2014 avait été mauvaise sur le plan touristique à cause de l’Opération Tsuk Eitan qui avait dissuadé de nombreux touristes à se rendre en Israël.

Photo Nati Shohat / Flash 90