Mahmoud Abbas veut empêcher l’accession d’Israël au Conseil de sécurité

L’Autorité Palestinienne poursuit inlassablement son combat international contre Israël. Mahmoud Abbas tente actuellement de mobiliser des Etats arabes et musulmans afin de barrer la route à l’élection d’Israël comme membre provisoire du Conseil de sécurité. Israël fait partie des quelques dizaines d’Etats qui n’ont jamais été admis parmi les dix membres provisoires.

C’est en juin 2018 que plusieurs pays devront être admis et Israël fait partie des candidats. Israël est en concurrence avec l’Allemagne et la Belgique pour le groupe « Europe occidentale et autres ». La commission « Palestine » au sein du Parlement arabe, organe dépendant de la Ligue arabe, a préparé une plan d’action pour barrer la route à Israël par des actions de lobbying intensif.

Ce sujet a été à l’ordre du jour d’une réunion qui s’est tenue au Caire sous l’égide du président du Parlement arabe, Meshaal Al-Silami, suite à la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d’Israël par le président Donald Trump. Le Parlement arabe a apporté son soutien total à la proposition de l’AP. De même, Meshaal Al-Silami a été mandaté afin de contacter le secrétaire-général de l’ONU Antonio Gutteres pour qu’il agisse dans le sens souhaité par Mahmoud Abbas.

